Определился победитель гран-при Катара «Формулы-1»

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» стал победителем Гран-при Катара «Формулы-1», сохранив шансы на завоевание пятого подряд титула чемпиона мира.

Для Ферстаппена победа стала седьмой в текущем сезоне. Второе место в гонке занял австралиец Оскар Пиастри из команды «Макларен», а третьим финишировал испанец Карлос Сайнс на «Уильямсе», впервые в сезоне поднявшийся на подиум. Лидер чемпионата британец Ландо Норрис финишировал четвертым.

Ферстаппен является действующим чемпионом мира, в его активе серия из четырех побед подряд (2021–2024).

В октябре Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» одержал победу в квалификации к Гран-при США — девятнадцатому этапу чемпионата мира «Формулы-1», обеспечив себе первую стартовую позицию в основной гонке.

«Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией.