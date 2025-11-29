Пиастри выиграл спринт Ф-1 в Катаре

Преимущество Ландо в чемпионате немного сократилось, но в запасе ещё более 20 очков.

Спринт в Катаре стал, пожалуй, одной из самых важных коротких гонок сезона — перед двумя финальными Гран-при у Оскара Пиастри появился шанс сократить отставание от Ландо Норриса в чемпионате, в то время как Макс Ферстаппен столкнулся с проблемами и вынужден был стартовать только шестым.

Пиастри уверенно начал заезд и в первом повороте сохранил лидерство. Норрису ничего не удалось сделать с Расселлом — Ландо остался третьим, а вот Ферстаппен отыграл сразу две позиции — Макс прошёл Цуноду и Алонсо и поднялся на четвёртую строчку.

Фернандо в итоге потерял два места и откатился на шестую строчку, однако куда хуже началась гонка для Шарля Леклера — он слишком широко выехал из второго поворота и в общей сложности потерял четыре позиции. Вскоре монегаск ещё раз зацепил обочину и оказался только 13-м.

Ферстаппен тем временем принялся прессинговать Норриса, но обгонять на трассе в Катаре с его короткими торможениями крайне трудно, единственным шансом была DRS. И на третьем круге Ферстаппен обозначил атаку в первом повороте, но Норрис вовремя её пресёк.

Отбиться Ландо помог и Расселл — к четвёртому кругу Норрис с Ферстаппеном догнали «Мерседес», и у лидера чемпионата тоже появилась DRS. Правда, совсем ненадолго — к шестому кругу Норрис вновь уступал Расселлу 1,5 секунды и снова остался один на один с преследователем из «Ред Булл». Впрочем, и Ферстаппен постепенно отстал от Ландо и перестал давить на британца.

К середине дистанции разрывы в группе лидеров достигли двух секунд, а в глубине пелотона ещё одну ошибку допустил Шарль Леклер — монегаск зацепил гравий в пятом повороте, потерял скорость и пропустил на 13-е место Лиама Лоусона. Обгон, правда, состоялся за пределами трассы — гонщик «Феррари» явно выдавливал новозеландца, но в «Рейсинг Буллз» приказали Лиаму вернуть позицию Леклеру.

Тем временем в группе лидеров разрывы достигли двух секунд, а наиболее активен в топ-10 был Андреа Кими Антонелли. Итальянец долгое время держался позади Алонсо и после того, как испанец широковато вышел из 16-го поворота, опередил «Астон Мартин» на стартовой прямой с помощью DRS.

Вскоре после этого стюарды выписали пятисекундный штраф Юки Цуноде — японец шёл пятым, однако несколько раз нарушал границы трассы в 10-м повороте. Антонелли таким образом получил шанс без борьбы отыграть ещё одну позицию.

Пиастри пересёк линию финиша с уверенным отрывом более трёх секунд, Расселл занял второе место, а Норрис расположился на третьей — Ландо проиграл напарнику два очка, тем не менее его отрыв по-прежнему внушителен — 22 очка. Ферстаппен закончил спринт четвёртым и теперь уступает Ландо 25 баллов.

На пятой позиции изначально был классифицирован Антонелли, но сразу после финиша и он получил пять секунд штрафа за нарушение границ трассы, а потому место в топ-5 вернулось к Цуноде. Кими же в конце концов остался на шестой позиции, опередив Алонсо и Сайнса. Следом расположились Хаджар, Албон и Бортолето, а 12-я строчка осталась за Берманом, который выдержал прессинг Леклера.

Сегодня, в субботу, 29 ноября, пилотов ждёт квалификация к основному заезду уикенда — она стартует в 21:00 мск. Гран-при Катара начнётся в воскресенье, 30 ноября, в 19:00.