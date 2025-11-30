Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен опередил Пиастри и отстаёт от Норриса всего на 12 очков

После финиша на первом месте в гонке Гран-при Катара Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вышел на второе место в личном зачёте, опередив на четыре очка Оскара Пиастри.

Лидерство в чемпионате перед финальной гонкой сезона за собой сохраняет пилот «Макларена» Ландо Норрис, опережающий Ферстаппена на 12 очков.

Личный зачёт Формулы-1 (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 408 очков.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 396.

3. Оскар Пиастри («Макларен») — 392.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 309.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 230.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 152.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 150.

8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.

9. Карлос Сайнс («Уильямс») — 64.

10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 51.

В борьбе за второе место в Кубке конструкторов между «Мерседесом» и «Ред Булл» отрыв составляет 33 очка. «Феррари» отстаёт на 77 очков от «Мерседеса» и на 44 балла от «Ред Булл». Таким образом, итальянская команда лишилась шансов подняться выше четвёртого места в Кубке конструкторов по итогам сезона.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 800 очков.

2. «Мерседес» — 459.

3. «Ред Булл» — 426.

4. «Феррари» — 382.

5. «Уильямс» — 137.

6. «Рейсинг Буллз» — 92.

7. «Астон Мартин» — 80.

8. «Хаас» — 73.

9. «Кик-Заубер» — 68.

10. «Альпин» — 22.