Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен опередил Пиастри и отстаёт от Норриса всего на 12 очков
После финиша на первом месте в гонке Гран-при Катара Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вышел на второе место в личном зачёте, опередив на четыре очка Оскара Пиастри.
Лидерство в чемпионате перед финальной гонкой сезона за собой сохраняет пилот «Макларена» Ландо Норрис, опережающий Ферстаппена на 12 очков.
Личный зачёт Формулы-1 (топ-10):
1. Ландо Норрис («Макларен») — 408 очков.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 396.
3. Оскар Пиастри («Макларен») — 392.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 309.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 230.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 152.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 150.
8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») — 64.
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 51.
В борьбе за второе место в Кубке конструкторов между «Мерседесом» и «Ред Булл» отрыв составляет 33 очка. «Феррари» отстаёт на 77 очков от «Мерседеса» и на 44 балла от «Ред Булл». Таким образом, итальянская команда лишилась шансов подняться выше четвёртого места в Кубке конструкторов по итогам сезона.
Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 800 очков.
2. «Мерседес» — 459.
3. «Ред Булл» — 426.
4. «Феррари» — 382.
5. «Уильямс» — 137.
6. «Рейсинг Буллз» — 92.
7. «Астон Мартин» — 80.
8. «Хаас» — 73.
9. «Кик-Заубер» — 68.
10. «Альпин» — 22.