Форнароли досрочно стал чемпионом «Ф-2» через год после титула в «Ф-3»

20-летний итальянец стал недосягаемым для соперников в Катаре, за один этап до конца чемпионата. В главной гонке Форнароли занял второе место, уступив лишь Виктору Мартену из «АРТ».

© Sports.ru

Леонардо проводит первый полноценный сезон в «Ф-2». В 2024-м Форнароли выиграл титул в «Формуле-3» на второй год в чемпионате, а затем провел два этапа в «Ф-2».

Гонщик не входит в юниорские программы команд «Ф-1». Летом Лео проводил тесты в «Формуле E».