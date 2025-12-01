Сайнс рассказал о технической проблеме, которая едва не стоила ему подиума

Пилот Williams Карлос Сайнс рассказал о технической проблеме на заключительном этапе Гран При Катара, из-за которой он едва не лишился второго подиума в сезоне. Несмотря на сложности с управляемостью, испанец сумел удержать Ландо Норриса и обеспечить команде пятое место в Кубке конструкторов – лучший результат за последние восемь лет.

«За десять кругов до финиша я решил выжимать из машины всё, потому что до этого мы берегли шины, чтобы сдерживать Антонелли. Как только мне сказали, что Ландо собирается обогнать Антонелли, я подумал: «Нам нужно как можно больше увеличить отрыв от Ландо», чтобы посмотреть, вступят ли они в борьбу. За пять кругов до финиша что-то сломалось в моей машине, в передней части. Я не знаю, отвалился ли кусок переднего крыла или что-то случилось с резиной. Я потерял большую часть передней части машины на высокой и средней скорости. При повороте направо, на самом деле на прямой, руль вел себя вот так, и при повороте направо он не поворачивался. При повороте налево все было в порядке. Ландо немного обогнал меня на последних двух кругах, потеряв 0,5 секунды гоночного темпа. Если честно, сегодня я контролировал ситуацию, но в то же время выкладывался по полной, потому что рядом со мной были машины, которые сегодня были намного быстрее меня».

Сайнс отметил, что ключевым фактором успеха стали изменения настроек, сделанные между спринтом и основной гонкой: