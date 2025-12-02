Хаджар станет партнером Ферстаппена в "Ред Булл" в 2026 году

Французский пилот алжирского происхождения команды "Рейсинг Буллс" Исак Хаджар в следующем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" будет выступать за "Ред Булл". Об этом сообщает пресс-служба австрийского коллектива.

В составе команды он заменит японца Юки Цуноду и станет партнером четырехкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена. В свою очередь место француза в "Рейсинг Буллс" займет 18-летний британец индийского и шведского происхождения Арвид Линдблад, который входит в программу поддержки "Ред Булл". Его партнером будет новозеландец Лиам Лоусон, который текущий сезон начинал в составе "Ред Булл", но после серии неудачных гонок на старте чемпионата был понижен до младшего коллектива концерна.

Хаджару 21 год, он дебютировал в "Формуле-1" в нынешнем сезоне. В 22 гонках он набрал 51 очко, его лучшим финишем является третье место на Гран-при Нидерландов.