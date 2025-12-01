Ландо Норрис установил исторический рекорд McLaren
На прошедшем Гран При Катара британский гонщик Формулы 1 Ландо Норрис установил исторический для команды McLaren рекорд. Пилот официально стал гонщиком, который провёл больше всего гонок за британский коллектив.
Этап в Катаре в 2025 году стал 151-м Гран При Ландо в составе McLaren, а учитывая ещё один уик-энд до финиша чемпионата мира и действующий контракт Норриса с коллективом, этот рекорд точно будет обновлён.
Вторым по количеству проведённых за McLaren этапов Формулы 1 является шотландец Дэвид Култхард, проехавший 150 гонок, а тройку самых опытных пилотом британской команды является британский гонщик Дженсон Баттон, на счёту которого 136 Гран При в цветах коллектива.