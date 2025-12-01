После потока оскорблений Антонелли приостановил активность в соцсетях. «Мерседес» глубоко обеспокоен онлайн-хейтом (GPblog)

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли занял пятое место на Гран-при Катара, уступив сопернику из «Макларена» Ландо Норрису на заключительных кругах.

Пилота Mercedes затравили в соцсетях
Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, во время гонки предположил, что Антонелли намеренно пропустил Норриса. Позже советник австрийской команды Гельмут Марко обвинил итальянца в нечестной игре.

В воскресенье вечером Кими убрал фото профиля и, как сообщает GPblog, решил временно приостановить активность в соцсетях. После финиша в комментариях к его постам начали появляться оскорбления. Утверждается, что в «Мерседесе» глубоко обеспокоены атаками на новичка «Формулы-1».

Издание также обращает внимание на то, что «Ф-1», ФИА и «Ред Булл» пока не прокомментировали травлю.

«Молчание ФИА, пожалуй, выглядит неожиданно, учитывая широко разрекламированную кампанию федерации против буллинга», – говорится в статье.

Нидерландский портал De Telegraaf утверждает, что Антонелли угрожали убийством в комментариях. «Мерседес» обратится в ФИА.

