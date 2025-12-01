Пилота Mercedes затравили в соцсетях

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли занял пятое место на Гран-при Катара, уступив сопернику из «Макларена» Ландо Норрису на заключительных кругах.

Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, во время гонки предположил, что Антонелли намеренно пропустил Норриса. Позже советник австрийской команды Гельмут Марко обвинил итальянца в нечестной игре.

В воскресенье вечером Кими убрал фото профиля и, как сообщает GPblog, решил временно приостановить активность в соцсетях. После финиша в комментариях к его постам начали появляться оскорбления. Утверждается, что в «Мерседесе» глубоко обеспокоены атаками на новичка «Формулы-1».

Издание также обращает внимание на то, что «Ф-1», ФИА и «Ред Булл» пока не прокомментировали травлю.

«Молчание ФИА, пожалуй, выглядит неожиданно, учитывая широко разрекламированную кампанию федерации против буллинга», – говорится в статье.

Нидерландский портал De Telegraaf утверждает, что Антонелли угрожали убийством в комментариях. «Мерседес» обратится в ФИА.