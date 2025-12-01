Red Bull официально извинилась перед пилотом Mercedes

Пресс-служба команды «Ред Булл» опубликовала официальное заявление, в котором принесла извинения 18-летнему пилоту «Мерседеса» Кими Антонелли.

«Комментарии, сделанные до окончания и сразу после Гран-при Катара, в которых предполагалось, что гонщик «Мерседеса» Кими Антонелли намеренно позволил Ландо Норрису обогнать его, явно не соответствуют действительности. Повтор видеозаписи показывает, что Антонелли на мгновение потерял контроль над своей машиной, что и позволило Норрису обогнать его. Мы искренне сожалеем, что это привело к тому, что Кими подвергся оскорблениям в Интернете», — следует из заявления команды.

Напомним, после Гран-при Катара, где итальянец на предпоследнем круге ошибся и пропустил пилота «Макларена» Ландо Норриса, в его адрес поступили сотни оскорбительных сообщений, включая угрозы расправы.