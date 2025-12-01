Российская модель стала гостем Aston Martin

Алеся Кафельникова, дочь бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова, посетила Гран При Катара Формулы 1. Популярная модель и блогер стала гостем британского коллектива Aston Martin на предпоследнем этапе сезона 2025 года.

«Формула 1 и ужин с Monot в Дохе! Спасибо, что пригласили меня», — написала 27-летняя модель на своей странице в социальных сетях, выложив кадры с автодрома в Катаре и зоны для VIP-гостей в расположении Aston Martin.

В боксах команды модель побывала вместе с коллегами по модной индустрии, моделью Инкой Уильямс и креативным директором японского журнала Beyond the Pines Magazine Мэтом Абадом. Втроём они стали почётными гостями заводской команды Aston Martin на этапе в Катаре.