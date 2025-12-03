Alpine анонсировала презентацию нового болида

Заводская команда Alpine в Формуле 1 назвала дату презентации нового болида, с которым французский коллектив будет выступать в 2026 году. Машину покажут накануне первой части официальных предсезонных тестов.

«Нам есть что вам показать... Запишите дату и место: 23 января 2026 года, Барселона, Испания», — написал французский коллектив в своих социальных сетях.

Alpine стала третьей командой, которая назвала дату показа новой машины.

Первыми болид продемонстрируют Red Bull Racing и Racing Bulls на совместно с Ford мероприятии 15 января в Детройте в США, а машину Aston Martin покажут уже 9 февраля — место презентации пока не раскрыто.

Напомним, предсезонные тесты Формулы 1 в 2026 году пройдут на двух разных трассах, а в распоряжении команд будет сразу 11 дней. Первые официальные заезды, в Барселоне, назначены на 26-30 января: команды будут вольны выбрать три любых дня из пяти. В феврале тесты пройдут в Бахрейне: первый блок пройдёт с 11 по 13 февраля, второй — с 18 по 20 число.