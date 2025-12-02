Президент FIA выступил в защиту пилота Mercedes

Президент Международной автомобильной федерации FIA Мохаммед бен Сулайем после Гран При Катара, который закончился скандалом с участием команды Red Bull, которая обвинила пилота Mercedes-AMG Андреа Кими Антонелли в сознательном пропуске вперёд британца Ландо Норриса из McLaren, что спровоцировало волну онлайн-критики в адрес юного итальянца, высказался в поддержку новичка Формулы 1.

© autosport.com.ru

«В нашем сообществе нельзя мириться с насилием. Андреа Кими, у тебя есть полная поддержка от меня лично и от FIA», — написал в своих социальных сетях бен Сулайем, поделившись официальным заявлением Международной автофедерации насчёт травли гонщика в интернет-пространстве.

Напомним, в финале гонки вдесятом повороте Антонелли выехал широко, чем незамедлительно воспользовался Ландо Норрис и обошёл его. Ситуацию усугубили комментарии представителей Red Bull: Джампьеро Ламбиазе в радиоэфире предположил, что Андреа Кими мог намеренно пропустить Норриса, а Хельмут Марко поддержал эту версию.

После гонки итальянец столкнулся с волной оскорблений в соцсетях. В ответ он скрыл фотографии в своих профилях, а представители Red Bull принесли официальные извинения пилоту, но остановить поток негативных высказываний это не помогло.