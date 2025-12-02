Red Bull лишится сразу нескольких инженеров бригады Ферстаппена

Исход сотрудников из Red Bull Racing продолжается — в 2026 году австрийский коллектив лишится сразу трёх инженеров, которые работают с четырёхкратным чемпионом Формулы 1 Максом Ферстаппеном.

© autosport.com.ru

По информации издания De Telegraaf, голландец в новом сезоне лишится сразу трёх сотрудничающих с ним инженеров. Команду покинут старший инженер по шасси Майкл Мэннинг, ведущий инженер по производительности Том Харт и ведущий инженер по силовой установке Дэвид Март. Два последних перейдут к конкурентам, в Williams и Audi соответственно.

Как отмечают журналисты, все три инженера давно сотрудничают с Максом Ферстаппеном и были соавторами его чемпионских титулов, но после ухода специалистов в команде голландца из прежних соратников останется только бессменный гоночный инженер пилота Джанпьеро Ламбьязе. Таким образом из Red Bull Racing продолжают уходить ценные специалисты.