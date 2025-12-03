Два новичка сядут за руль Aston Martin

Все участвующие в Формуле 1 команды на протяжении сезона обязаны предоставить свой болид в свободных заездах молодым гонщикам без опыта стартов в Гран При. На финале чемпионата мира 2025 года в Абу-Даби сразу обе машины Aston Martin окажутся в руках новичков.

© autosport.com.ru

За руль болида канадца Лэнса Стролла сядет американец Джек Кроуфорд, который выступает в Формуле 2 и недавно стал резервным пилотом британского коллектива на 2026 год. Машину испанца Фернандо Алонсо в своё распоряжение получит британский гонщик Киан Шилдс, который в сезоне-2025 дебютировал в Формуле 2 — это будет дебют пилота в рамках официального уик-энда Формулы 1.

«Я невероятно благодарен за возможность выступить в первой тренировке за Aston Martin. Работая с командой в этом году, я многому научился, как на симуляторе, так и во время тестов болидов предыдущих поколений, и то, что мне теперь доверяют управление AMR25 в гоночном уик-энде Гран При, — для меня огромный шаг вперёд. С нетерпением жду возможности внести свой вклад в программу в пятницу и получить максимум удовольствия», — отметил британский пилот.

Как отмечает коллектив, юниор в этом сезоне проехал более 500 км на машинах Формулы 1 прошлых лет и завершил обширную работу на симуляторе в технологическом кампусе AMR в Сильверстоуне.