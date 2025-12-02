Экс-руководитель Haas объяснил разочарование от сезона Хэмилтона в Ferrari

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что общее разочарование от слабого сезона Льюиса Хэмилтона в «Феррари» главным образом связано с изначально завышенными ожиданиями общественности.

В свой первый сезон в «Феррари» Хэмилтону пока ни разу не удалось попасть на подиум – что является для него худшим результатом за карьеру в «Формуле-1».