С базы Mercedes похитили инструменты на сумму около $80 тыс.

Команда Формулы-1 «Мерседес» столкнулась с инцидентом на своей новой базе, расположенной в Нортгемптоншире (Великобритания), сообщает издание The Sun.

По информации ресурса, неизвестные похитили инструменты на сумму около £ 60 тыс. (около $ 80 тыс.). Руководство команды уже передало полиции записи с камер наблюдения. Примечательно, что оборудование хранилось в сейфах, которые были взломаны.