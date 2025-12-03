Возлюбленная Ферстаппена обнародовала редкое фото их дочери

Возлюбленная пилота «Формулы-1» Макса Ферстаппена обнародовала редкое фото их дочери. Модель Келли Пике снялась с семимесячной Лили в автомобиле и поделилась кадром в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Блогер пока скрывает лицо ребенка с помощью смайликов.

Для бизнесвумен девочка стала вторым ребенком, она также растит шестилетнюю Пенелопу от российского гонщика Даниила Квята. Звезда рассталась с отцом первенца в 2019 году. Экс-возлюбленные не говорили о причинах разрыва в интервью, подчеркнув, что не будут комментировать подробности личной жизни. Спортсмен не отвечает на слухи, что модель запретила ему видеться с ребенком, не комментирует эту информацию и сама Пике. Однако блогер недавно заявила, что воспитывает дочь одна.

© Соцсети

Осенью 2020 года стало известно, что экс-возлюбленная Квята встречается с Ферстаппеном, и в конце того же года пара перестала скрывать свои отношения. Модель присутствовала практически на каждой его гонке и активно поддерживала, находясь в боксе. Спортсмен пока не сделал предложение Пике. Он признавался, что очень счастлив с возлюбленной и о свадьбе не думает.

Падчерица Ферстаппена также приезжает с матерью на некоторые гонки и громко болеет за отчима. Поклонники пилота отмечали его трогательные отношения с Пенелопой.