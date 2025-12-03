Экс-пилот обеспокоен будущим Ferrari

Команда Ferrari вступает в финал сезона с наихудшим результатом за последние пять лет – гарантированным четвёртым местом в Кубке конструкторов, – и под огонь критики попал не только темп команды, но и её стратегический курс. Экс-пилот Скудерии Жан Алези назвал объяснения руководства слабым оправданием и признался, что всерьёз обеспокоен будущим коллектива.

Ferrari может завершить 2025 год без единой победы – единственная команда из топ-4, оказавшаяся в такой ситуации. Руководитель команды Фредерик Вассёр объяснил провал ранним решением перевести курс на проект 2026 года. По его словам, уже в конце апреля в Маранелло фактически прекратили аэродинамические обновления для текущего сезона.

Однако пилоты команды публично дали понять, что таких объяснений недостаточно. Шарль Леклер в Катаре прямо заявил, что отставание в последние недели нельзя списать лишь на ранний переход к машине 2026 года, отметив: команда должна найти ответы.

Алези сказал Corriere della Sera: