«Кадиллак» представит болид 2026 года 8 февраля

Команда «Кадиллак» проведет презентацию машины 2026 года 8 февраля.

Стало известно, когда Cadillac представит новый болид
Следующий сезон станет дебютным для американского коллектива, который в первые годы участия в чемпионате будет использовать мотор «Феррари».

26-30 января в закрытом формате пройдут первые предсезонные тесты в Барселоне.

