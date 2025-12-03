Стало известно, когда Cadillac представит новый болид

«Кадиллак» представит болид 2026 года 8 февраля
Команда «Кадиллак» проведет презентацию машины 2026 года 8 февраля.
Следующий сезон станет дебютным для американского коллектива, который в первые годы участия в чемпионате будет использовать мотор «Феррари».
26-30 января в закрытом формате пройдут первые предсезонные тесты в Барселоне.
Гусев в письме Спортcу’‘ извинился за слова о подготовке «Динамо»: «Сказанное на эмоциях после игры некорректно, особенно по отношению к Карпину. По-футбольному и по-человечески неправ»
Аморим об оскорблениях в интернете: «Сейчас это норма. Не читаю. Даже не смотрю ТВ, когда обсуждают «МЮ». Я мог бы зарабатывать в соцсетях, но проблемы с нормальной жизнью того не стоят»
Савелий Коростелев: «Видеть в успехах норвежцев только астматиков – да это смешно. Их проверяют, может быть, даже чаще, чем нас»
Гусев в письме Спортcу’‘ извинился за слова о подготовке «Динамо»: «Сказанное на эмоциях после игры некорректно, особенно по отношению к Карпину. По-футбольному и по-человечески неправ»
Аморим об оскорблениях в интернете: «Сейчас это норма. Не читаю. Даже не смотрю ТВ, когда обсуждают «МЮ». Я мог бы зарабатывать в соцсетях, но проблемы с нормальной жизнью того не стоят»
Савелий Коростелев: «Видеть в успехах норвежцев только астматиков – да это смешно. Их проверяют, может быть, даже чаще, чем нас»