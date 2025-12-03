Alpine попрощался с последним собственным двигателем "Ф-1"

Гран При Абу-Даби поставит точку не только в сезоне Формулы 1 образца 2025 года, но и в истории французских двигателей для серии. Уик-энд станет последним для заводской команды Alpine с моторами собственной разработки.

Чтобы отметить эту грустную для французского коллектива веху, в Абу-Даби на болидах француза Пьера Гасли и аргентинца Франко Колапинто будут установлены гибридные силовые установки, на которых оставили свои подписи все сотрудники завода по производству двигателей Формулы 1 в Вири-Шатийоне, который больше не будет делать моторы для Формулы 1.

Предприятие преобразовано в инженерный центр, чтобы помочь внести вклад в передовые технологии будущих автомобилей Renault и Alpine, но силовыми агрегатами для Формулы 1 завод заниматься больше не сможет в связи с отказом от производства собственных моторов для заводской команды в чемпионате мира. 2025 год стал последним для этого предприятия.

Напомним, с 2026 года болиды Alpine будут оснащаться клиентскими силовыми агрегатами Mercedes-AMG. Переход на эти моторы продиктован одновременно и желанием сэкономить средства, и получить максимально конкурентоспособные моторы, чтобы реализовать цель команды и начать бороться за подиумы и победы в Формуле 1.