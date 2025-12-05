Экс-гонщик "Ф-1": McLaren не простят

Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sport F1 Мартин Брандл считает, что McLaren использует командную тактику в решающей битве, хотя последствия могут быть непредсказуемы…
Мартин Брандл:
«Их не простят, если они этого не сделают, их не простят, если они это сделают. Но я уверен – они предпочтут иметь дело с возможно скандальными последствиями использования командной тактики, чем потерять чемпионский титул. Это команда. Они тратят 400 миллионов фунтов в год на две гоночных машины, представляющих усилия 1000 сотрудников, они выиграли Кубок конструкторов и хотят выиграть титул в личном зачёте. И не хотят позволить Максу Ферстаппену выиграть чемпионат. Представим, что Макс Ферстаппен выигрывает гонку, Оскар финиширует вторым, Джордж Расселл – третьим, а Ландо – четвертым. Попросят ли они Оскара отказаться от подиума и опуститься на четвертое место, чтобы титул достался Ландо? Я почти уверен, что да. Все трое претендентов заслуживают титула. Они равны по числу побед в этом году. Финал будет великолепным. Это как сценарий фильма! У нас будет обычный уик-энд, без спринта, без ограничений на шины. Достаточно небольшого контакта, проблем с надежностью для любого из этой тройки, и всё перевернется с ног на голову».
