Гонщики "Формулы-1" собрались на совместный ужин

В преддверии заключительного гоночного уик-энда Формулы 1 в сезоне-2025 пилоты провели уже традиционный совместный ужин в одном из ресторанов в Абу-Даби. На встречу пришли 17 из 20-ти гонщиков.

© Соцсети

Ужин прошёл в четверг вечером в японском ресторане Zuma. Как и в предыдущие три года, счёт оплатил семикратный чемпион мира Ф1 Льюис Хэмилтон.

«Мы единственные люди в мире, занимающиеся гонками Формулы 1, нам очень повезло. Для меня большая честь гоняться с этими ребятами. Мы соперники, но очень уважаем друг друга. Я могу назвать их своими друзьями», – написал Хэмилтон в соцсетях.

На ужин не пришли только Фернандо Алонсо, Нико Хюлькенберг и Лэнс Стролл.