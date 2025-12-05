Ферстаппен поделился ожиданиями от выступлений с Аджаром

Макс Ферстаппен: «Важно, чтобы между напарниками было налажено хорошее взаимопонимание»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, какого отношения к работе всегда ждет от своего напарника по команде.
В следующем году у Ферстаппена появится новый напарник – Юки Цуноду заменит Изак Аджар, нынешний сезон проводящий за «Рейсинг Буллз».
«Вам нужно, чтобы между напарниками было налажено хорошее взаимопонимание. Нужно быть дружелюбными, работать открыто, не скрывать друг от друга важные вещи по ходу гоночного уик-энда. То есть в целом мы просто должны помогать команде двигаться вперед. Именно это мне кажется самым важным. Если вы с напарником являетесь хорошими друзьями вне трассы – это приятный бонус, но данный фактор не является необходимым. Главное – оставаться профессионалами на трассе и действовать в интересах команды», – рассказал Ферстаппен.
