Алонсо ответил, будет ли вмешиваться в борьбу за титул

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что на Гран-при Абу-Даби гонщики вряд ли будут пытаться как-то вмешаться в борьбу Ландо Норриса, Макса Ферстаппена и Оскара Пиастри, которые претендуют на чемпионский титул.

© Sports.ru

Перед финальной гонкой сезона Норрис опережает Ферстаппена на 12, а Пиастри на 15 очков.