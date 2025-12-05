Алонсо ответил, будет ли вмешиваться в борьбу за титул

Фернандо Алонсо: «Вряд ли кто-то будет стремиться помешать борьбе за титул – никто потом не захочет видеть свое имя в газетах»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что на Гран-при Абу-Даби гонщики вряд ли будут пытаться как-то вмешаться в борьбу Ландо Норриса, Макса Ферстаппена и Оскара Пиастри, которые претендуют на чемпионский титул.
Перед финальной гонкой сезона Норрис опережает Ферстаппена на 12, а Пиастри на 15 очков.
«Я бы не стал становиться у них на пути. Я бы не стал этого делать, поскольку у нас свои цели и своя борьба. Порой ты борешься за 7-10 место и победитель гонки не является твоим прямым конкурентом, поэтому ты не можешь позволить себе терять слишком много времени в соперничестве с тем, кто не является прямым конкурентом. Я в любом случае не думаю, что «Астон Мартин» может оказаться в таком положении – просто потому, что мы не так быстры, как лидеры. Но такие команды как «Мерседес» и «Феррари» вполне могут стать фактором. Тем не менее, не думаю, что хоть кто-то будет стремиться помешать борьбе за титул – никто потом не захочет видеть свое имя в газетах», – рассказал Алонсо.
