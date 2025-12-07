Впервые за 15 лет сразу три пилота претендуют на титул в «Формуле-1»

Впервые за последние 15 лет в «Формуле-1» сразу три гонщика имеют шанс на завоевание чемпионского титула. Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщили в РБК.

© Вечерняя Москва

Победителей объявят на заключительном этапе года — Гран-при Абу-Даби 7 декабря. На предыдущем этапе, проходившем в Катаре, победу одержал Макс Ферстаппен из команды Red Bull. Второе место занял Оскар Пиастри из McLaren, а третьим финишировал Карлос Сайнс-младший из Williams. Перед финалом текущая ситуация в топ-3 выглядит следующим образом: Норрис (McLaren) — 408 очков, Ферстаппен (Red Bull) — 396, Пиастри (McLaren) — 392.

— Впервые с 2010 года судьба чемпионского титула решится в финальной гонке, где за победу по итогам сезона сразятся сразу три пилота. 15 лет назад Себастьян Феттель (Red Bull) обошел Фернандо Алонсо (Ferrari) и Марка Уэббера (Red Bull) и завоевал свой первый титул, — говорится в материале.

В июле текущего года команда «Формулы-1» Red Bull уволила Кристиана Хорнера с поста руководителя, сообщили в пресс-службе команды. По информации The Guardian, Хоренра сменил Лоран Мекис.

Ранее в состоянии знаменитого гонщика, семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера появились позитивные сдвиги, считает журналист французского издания L’Equipe Стефан Л’Эрмитт. По его словам, спортсмен, который проходит восстановление после тяжелой черепно-мозговой травмы, не так давно с помощью супруги Коринны подписал шлем для благотворительного аукциона. Жизненный путь гонщика и мнение врача о том — в материале «Вечерней Москвы».