Макс Ферстаппен: «Планирую выиграть и немного положиться на удачу»
Перед финальной гонкой сезона лидер зачета Ландо Норрис опережает Макса Ферстаппена и Оскара Пиастри на 12 и 16 очков соответственно.
Ферстаппен начнет заезд с поула, Норрис стартует 2-м, Пиастри – 3-м. Для чемпионства Ландо достаточно финишировать на подиуме.
«Я хорошо спал, готов к гонке! Планирую выиграть и немного положиться на удачу. Помощь со стороны Юки Цуноды? Как команда мы попробуем сделать все возможное для победы», – сказал Ферстаппен.
