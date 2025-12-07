Макс Ферстаппен: «Планирую выиграть и немного положиться на удачу»

Перед финальной гонкой сезона лидер зачета Ландо Норрис опережает Макса Ферстаппена и Оскара Пиастри на 12 и 16 очков соответственно.

© Sports.ru
Ферстаппен начнет заезд с поула, Норрис стартует 2-м, Пиастри – 3-м. Для чемпионства Ландо достаточно финишировать на подиуме.

«Я хорошо спал, готов к гонке! Планирую выиграть и немного положиться на удачу. Помощь со стороны Юки Цуноды? Как команда мы попробуем сделать все возможное для победы», – сказал Ферстаппен.
