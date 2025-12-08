Норрис опубликовал пост после завоевания титула "Ф-1"

Ландо Норрис опубликовал пост после завоевания титула Формулы-1
Новый чемпион Формулы-1 британец Ландо Норрис опубликовал пост в социальных сетях после завоевания титула.
«Чемпион мира», — написал Норрис.
Напомним, Норрис стал чемпионом в заключительном, 24-м этапе сезона-2025, прошедшем с 5 по 7 декабря в Абу-Даби (ОАЭ). Для 26-летнего британца это первый титул в карьере.
Общий зачёт Формулы-1 по итогам сезона-2025:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 423 очка.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 421.
3. Оскар Пиастри («Макларен») — 410.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 319.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 242.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 156.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 150.
8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») — 64.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 56.
