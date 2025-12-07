«Ландо такой же легендарный, как Чак». Казанский — о чемпионстве Норриса в сезоне-2025 Ф-1

Популярный российский комментатор Денис Казанский, являющийся фанатом команды Формулы-1 «Макларен», отреагировал на завоевание британским пилотом Ландо Норрисом титула в личном зачёте.

«Наконец-то! С 2008 не видел такой радости. И не испытывал! Ура, «ПАПАЕВЦЫ»! Ура, МАКИ! Спасибо Ландо. И Оскару тоже! Ландо Норрис теперь официально такой же легендарный, как ЧАК!» — написал Казанский в своём телеграм-канале.

К финальному этапу в Абу-Даби Норрис приехал лидером чемпионата, опережая действующего и четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» на 12 очков. Для завоевания титула британцу было достаточно финишировать в топ-3.