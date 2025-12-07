Михаэль Шумахер удержал один из своих главных рекордов в Формуле 1

Один из главных статистических итогов минувшего сезона Формулы 1 – 21-летний рекорд Михаэля Шумахера устоял и теперь точно продержится ещё как минимум до 2031 года.

В 2004 году легендарный немец стал первым в истории гонщиком, выигравшим пять чемпионских титулов подряд. За прошедшие два десятилетия к повторению этого достижения были близки Себастьян Феттель (2014 год) и Льюис Хэмилтон (2021-й), но безуспешно.

В текущем году подобную серию попробовал выдать Макс Ферстаппен. В итоге гонщику Red Bull Racing не хватило двух очков, чтобы стать чемпионом пятый раз кряду. Так что рекорд Шумахера остался нетронутым и теперь будет побит не раньше начала следующего десятилетия, если вдруг Ландо Норрис будет штамповать титулы один за одним или вдруг в следующем году очередную серию побед в чемпионате начнёт Ферстаппен.