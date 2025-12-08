Лоран Мекьес о возможном уходе Марко из «Ред Булл»: «Могу только поблагодарить Гельмута за его роль в прогрессе команды»
Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес уклонился от прямого ответа на вопрос о будущем советника команды Гельмута Марко, но отметил важность изменений в «Формуле-1».
Ранее появилась информация о том, что «Ред Булл» рассматривает возможный уход Марко из команды.
«Гельмут оказал нам невероятную поддержку и помог перевернуть ситуацию в этом году. Очевидно, в этом сезоне ему и высшему руководству пришлось принять ряд сложных решений – и, конечно, мы прекрасно знаем, что «Ф-1» не статичная среда. Вы постоянно корректируете работу своей организации. Это относится как к технической составляющей, так и к спортивной. Мы постоянно изучаем способы, как улучшить свою работу – и это нормально. Я не говорю конкретно о Гельмуте. Я говорю о ситуации в целом. Мы работаем в такой обстановке, где мы постоянно испытываем друг друга и ищем способы добиться прогресса, независимо от его размера. Могу только поблагодарить Гельмута за ту роль, что он сыграл в прогрессе команды, которого удалось добиться после сложной ситуации в середине сезона», – сказал Мекьес.
