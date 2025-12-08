Хельмут Марко может покинуть Red Bull
Спортивный консультант Red Bull Racing Хельмут Марко не исключил своего ухода из австрийской команды по итогам сезона 2025 года, поскольку ни он сам, ни коллектив не приняли никакого решения о будущем специалиста.
«Никаких сомнений относительно моего будущего нет. Я просто обсужу этот вопрос с командой, а затем решу, что делать. Это сложный набор разных вещей. Мне нужно всё обдумать, а там видно будет, что меня ждёт», — приводит слова Хельмута Марко The Race.
Источники издания предполагают, что в рамках реструктуризации команды под началом Лорана Мекиса в итоге Red Bull и Марко могут прийти к обоюдному решению о его отказе от участия в команде и полном уходе из Формулы 1.