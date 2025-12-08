Mercedes-AMG выбросил резервного гонщика в мусорный бак

После Гран При Абу-Даби финн Валттери Боттас, связанный с Mercedes-AMG, официально покинул немецкий коллектив, где на протяжении сезона 2025 года выполнял обязанности резервного гонщика.

Поскольку сам спортсмен отличается хорошим чувством юмора и самоиронией, команда в шуточном ключе попрощалась со своим уже бывшим пилотом. По окончании гонки в Объединённых Арабских Эмиратах сотрудники Mercedes-AMG в прямом смысле слова отправили Боттаса в мусорный бак.

Механики и инженеры на руках отнесли Валттери в стоявший в паддоке автодрома мусорный бак и погрузили туда финна, поставив символическую точку в сотрудничестве с гонщиком, контракт которого с Mercedes-AMG истёк в полночь, так что уже 8 декабря 2025 года пилот оказался освобождён от обязательств перед командой.

Напомним, в 2026 году Валттери Боттас станет основным пилотом новой заводской команды Cadillac, которая дебютирует в чемпионате мира.