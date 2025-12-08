Пилот Ferrari высказался про сезон-2026

«Сейчас или никогда». Шарль Леклер – про сезон-2026
Пилот Ferrari Шарль Леклер призвал команду воспользоваться радикальными переменами в Формуле 1 2026 года и наконец предоставить ему машину, позволяющую бороться за титул.
После провального сезона-2025, в котором Скудерия не выиграла ни одной гонки и заняла лишь четвертое место в Кубке конструкторов – худший результат с 2020 года, – будущие перспективы команды вновь оказались под сомнением.
SF-25 оказался проблемным проектом с первых же этапов: машине не хватало темпа по сравнению с McLaren, а также она страдала от технических ограничений. Чрезмерный износ днища привел к дисквалификации обеих машин Ferrari на Гран При Китая, после чего инженерам пришлось поднимать клиренс и действовать куда осторожнее с настройками.
После финиша четвертым в Абу-Даби Леклер дал понять, что Ferrari должна воспользоваться шансом, предоставляемым новой регламентной эпохой. Пилот подчеркнул, что старт 2026 года может стать решающим для его дальнейшей карьеры.
«Это тяжело, но в то же время я думаю, что вся команда невероятно мотивирована на следующий год, – сказал он журналистам в Абу-Даби. – Потому что это настолько большое изменение, огромная возможность показать, на что способна Ferrari. Сейчас или никогда. Так что я очень надеюсь, что мы начнем эту новую эру правильно, потому что это важно для следующих четырёх лет».