Пилот Ferrari высказался про сезон-2026

Пилот Ferrari Шарль Леклер призвал команду воспользоваться радикальными переменами в Формуле 1 2026 года и наконец предоставить ему машину, позволяющую бороться за титул.

После провального сезона-2025, в котором Скудерия не выиграла ни одной гонки и заняла лишь четвертое место в Кубке конструкторов – худший результат с 2020 года, – будущие перспективы команды вновь оказались под сомнением.

SF-25 оказался проблемным проектом с первых же этапов: машине не хватало темпа по сравнению с McLaren, а также она страдала от технических ограничений. Чрезмерный износ днища привел к дисквалификации обеих машин Ferrari на Гран При Китая, после чего инженерам пришлось поднимать клиренс и действовать куда осторожнее с настройками.

После финиша четвертым в Абу-Даби Леклер дал понять, что Ferrari должна воспользоваться шансом, предоставляемым новой регламентной эпохой. Пилот подчеркнул, что старт 2026 года может стать решающим для его дальнейшей карьеры.