Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением об эпизоде на недавнем Гран-при Абу-Даби, где Ландо Норрис совершил обгон Юки Цуноды, частично выехав за пределы трассы. Оруджев поддержал выбор судей не наказывать британца.

«Пожалуй, соглашусь с судьями. Сначала я подумал, что оба получат по пять секунд, но был приятно удивлён, что наказали только Юки. Всё-таки было бы совсем некрасиво судьям вмешиваться в борьбу за чемпионство, когда Ландо откровенно блокирует партнёр по команде главного конкурента. Судьи всё сделали правильно в этот раз», – написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».