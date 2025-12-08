Хэмилтон рассказал, какой совет дал Норрису перед решающей гонкой

Льюис Хэмилтон рассказал, какой совет дал Ландо Норрису перед решающей гонкой
Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон рассказал, какие слова поддержки адресовал Ландо Норрису перед финальной гонкой сезона на трассе Яс-Марина, где пилот McLaren впервые в карьере стал чемпионом мира Формулы 1.
Норрис подошёл к заключительному этапу сезона в тройке претендентов на титул вместе с Максом Ферстаппеном и напарником Оскаром Пиастри. В Абу-Даби британец финишировал лишь третьим, уступив обоим соперникам, но этого результата оказалось достаточно – итоговое преимущество в два очка над гонщиком Red Bull принесло ему первый чемпионский титул.
Хэмилтон, последний чемпион мира из команды из Уокинга до Норриса, признался, что поделился с ним опытом и постарался успокоить перед решающим воскресеньем. По словам семикратного чемпиона, главное – не пытаться изобрести что-то новое, когда сезон подходит к концу.
«Я действительно рад за него! — сказал пилот Ferrari в эфире Sky. – Завоевать свой первый титул – это по-настоящему особенное чувство. Великобритания продолжает выпускать отличных гонщиков. Я знаю, что испытываешь, когда приезжаешь на финал сезона и борешься за свой первый чемпионат, это очень нервно… Я очень им горжусь. Перед уик-эндом я просто сказал ему, что всё, что он делает, работает, и не нужно ничего менять – и, думаю, он именно так и поступил».