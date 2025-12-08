Хэмилтон рассказал, какой совет дал Норрису перед решающей гонкой

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон рассказал, какие слова поддержки адресовал Ландо Норрису перед финальной гонкой сезона на трассе Яс-Марина, где пилот McLaren впервые в карьере стал чемпионом мира Формулы 1.

Норрис подошёл к заключительному этапу сезона в тройке претендентов на титул вместе с Максом Ферстаппеном и напарником Оскаром Пиастри. В Абу-Даби британец финишировал лишь третьим, уступив обоим соперникам, но этого результата оказалось достаточно – итоговое преимущество в два очка над гонщиком Red Bull принесло ему первый чемпионский титул.

Хэмилтон, последний чемпион мира из команды из Уокинга до Норриса, признался, что поделился с ним опытом и постарался успокоить перед решающим воскресеньем. По словам семикратного чемпиона, главное – не пытаться изобрести что-то новое, когда сезон подходит к концу.