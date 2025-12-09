Норрис ответил, считает ли себя лучше Ферстаппена

Ландо Норрис ответил, считает ли он себя лучше Ферстаппена
Чемпион мира Формулы 1 2025 года Ландо Норрис заявил, что Макс Ферстаппен не является непобедимым, но он не стал сравнивать себя с голландцем.
«Послушайте, я ненавижу сравнивать себя с другими. Это вам решать, кто лучше. Всё, что я пытаюсь делать каждые выходные — это работать как можно лучше. Думайте, что хотите, он лучше меня или что у него машина хуже, а он ездит лучше, — решайте сами. Я определённо чувствую, что иногда вожу лучше, чем, по моему мнению, могут другие люди. И я чувствую, что управлял болидом на таком уровне, которого, как мне кажется, не могут достичь другие люди. Но совершал ли я ошибки? Совершал ли я больше ошибок, чем другие? Да. Есть ли что-то, что Макс иногда делает лучше меня? Да. Считаю ли я его непобедимым? Нет. В середине сезона у них тоже были проблемы с машиной, но вторая половина сезона у них была невероятной. Они воспользовались тем, что мы вдвоём боролись за звание чемпиона мира. Макс действительно выжал из этого максимум и демонстрировал чемпионское вождение. И я очень рад, что мне довелось соревноваться с ним и попытаться доказать, что я не хуже него», — сказал Норрис.