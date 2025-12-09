Стали известны причины увольнения Марко из Red Bull

«Боссы Red Bull пришли в ярость». Стали известны причины увольнения Хельмута Марко
После финальной гонки в Абу-Даби в СМИ появились слухи о том, что Хельмут Марко покидает Red Bull после 20 лет работы на должности спортивного консультанта и куратора молодёжной программы. Стали известны некоторые подробности ситуации.
По информации De Limburger, о прекращении сотрудничества 82-летнему австрийцу лично сообщил исполнительный директор концерна Оливер Минцлафф на встрече в минувший понедельник.
«После ухода Кристиана Хорнера в июле Марко посчитал себя победителем и решил, что теперь он главный в команде. Он самовольно подписал Арвида Линдблада в Racing Bulls, хотя руководство концерна с решением не определилось. Позже он самостоятельно пригласил в молодёжную программу Алекса Данна, хотя Лоран Мекис и Оливер Минцлафф решили, что Данн не подходит им. Марко заключил контракт в тайне от них, отправив документы по почте. Руководство Red Bull пришло в ярость от контракта с Данном. Марко приказали немедленно аннулировать контракт. Британца так и не представили как гонщика «Красных быков». Ему выплатили крупную компенсацию — по слухам, сотни тысяч евро. После Гран При Катара Марко снова вызвал хаос, обвинив пилота Mercedes Андреа Кими Антонелли в грязной игре, заявив, что тот якобы специально пропустил Ландо Норриса. На следующий день он извинился, но ситуация получила далекоидущие последствия. Молодой итальянский гонщик получил тысячи угроз в соцсетях. В Red Bull надеялись, что после увольнения Хорнера летом в команде наконец-то станет спокойно. Это удалось, но только наполовину, так как один источник проблем оставался. В концерне уверены, что после расставания с Марко атмосфера в коллективе уж точно наладится», – пишет De Limburger.
Главное сейчас