Стали известны причины увольнения Марко из Red Bull

После финальной гонки в Абу-Даби в СМИ появились слухи о том, что Хельмут Марко покидает Red Bull после 20 лет работы на должности спортивного консультанта и куратора молодёжной программы. Стали известны некоторые подробности ситуации.

© autosport.com.ru

По информации De Limburger, о прекращении сотрудничества 82-летнему австрийцу лично сообщил исполнительный директор концерна Оливер Минцлафф на встрече в минувший понедельник.