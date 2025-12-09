Опубликован рейтинг пилотов, нанесших наибольший ущерб машине в сезоне "Ф-1"

Бортолето возглавил рейтинг пилотов по ущербу машине в 2025 году, Норрис – в топ-3

Ресурс Fórmula Directa представил рейтинг пилотов, нанёсших наибольший ущерб машине в минувшем сезоне Формулы-1. Возглавил рейтинг дебютант серии бразилец Габриэл Бортолето, выступающий за «Альпин».

  1. Габриэл Бортолето («Альпин») – $ 3,98 млн;
  2. Юки Цунода («Ред Булл») – $ 3,50 млн;
  3. Ландо Норрис («Макларен») – $ 2,90 млн;
  4. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – $ 2,68 млн;
  5. Шарль Леклер («Феррари») – $ 2,20 млн;
  6. Оскар Пиастри («Макларен») – $ 2,17 млн;
  7. Джек Дуэн («Альпин») – $ 2,14 млн;
  8. Исак Хаджар («Рейинг Буллз») – $ 1,97 млн;
  9. Франко Колапинто («Альпин») – $ 1,88 млн;
  10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — $ 1,74 млн;
  11. Оливер Берман («Хаас») – $ 1,71 млн;
  12. Льюис Хэмилтон («Феррари») – $ 1,65 млн;
  13. Карлос Сайнс («Уильямс») — $ 1,53 млн;
  14. Пьер Гасли («Альпин») – $ 1,33 млн;
  15. Алекс Албон («Уильямс») – $ 1,23 млн;
  16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») – $ 1,04 млн;
  17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – $ 0,93 млн;
  18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – $ 0,91 млн;
  19. Эстебан Окон («Хаас») – $ 0,70 млн;
  20. Джордж Расселл («Мерседес») – $ 0,48 млн;
  21. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — $ 0,45 млн.
