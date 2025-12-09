Опубликован рейтинг пилотов, нанесших наибольший ущерб машине в сезоне "Ф-1"

Бортолето возглавил рейтинг пилотов по ущербу машине в 2025 году, Норрис – в топ-3
Ресурс Fórmula Directa представил рейтинг пилотов, нанёсших наибольший ущерб машине в минувшем сезоне Формулы-1. Возглавил рейтинг дебютант серии бразилец Габриэл Бортолето, выступающий за «Альпин».
- Габриэл Бортолето («Альпин») – $ 3,98 млн;
- Юки Цунода («Ред Булл») – $ 3,50 млн;
- Ландо Норрис («Макларен») – $ 2,90 млн;
- Лэнс Стролл («Астон Мартин») – $ 2,68 млн;
- Шарль Леклер («Феррари») – $ 2,20 млн;
- Оскар Пиастри («Макларен») – $ 2,17 млн;
- Джек Дуэн («Альпин») – $ 2,14 млн;
- Исак Хаджар («Рейинг Буллз») – $ 1,97 млн;
- Франко Колапинто («Альпин») – $ 1,88 млн;
- Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — $ 1,74 млн;
- Оливер Берман («Хаас») – $ 1,71 млн;
- Льюис Хэмилтон («Феррари») – $ 1,65 млн;
- Карлос Сайнс («Уильямс») — $ 1,53 млн;
- Пьер Гасли («Альпин») – $ 1,33 млн;
- Алекс Албон («Уильямс») – $ 1,23 млн;
- Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») – $ 1,04 млн;
- Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – $ 0,93 млн;
- Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – $ 0,91 млн;
- Эстебан Окон («Хаас») – $ 0,70 млн;
- Джордж Расселл («Мерседес») – $ 0,48 млн;
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») — $ 0,45 млн.
Главное сейчас