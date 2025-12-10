Гонщик Юки Цунода, переходящий на должность резервного пилота «Ред Булл», высказался об уходе советника Гельмута Марко из команды.
«Спасибо, Гельмут, за то, что привели меня в семью «Ред Булл» и помогли мне в карьере в «Формуле-1», – написал японец, приложив скрин экрана с фото Марко.
