Юки Цунода об уходе Марко: «Спасибо, что привели меня в семью «Ред Булл»

Гонщик Юки Цунода, переходящий на должность резервного пилота «Ред Булл», высказался об уходе советника Гельмута Марко из команды.

«Спасибо, Гельмут, за то, что привели меня в семью «Ред Булл» и помогли мне в карьере в «Формуле-1», – написал японец, приложив скрин экрана с фото Марко.
