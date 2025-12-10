В аппарате президента Узбекистана высказались о проведении Гран-при Формулы-1

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился в Ташкенте с главой Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммедом бен Сулайемом. На встрече обсуждалось расширение сотрудничества, в том числе возможность организации в стране этапа чемпионата мира Формулы-1.

«Особое внимание уделено вопросам содействия федерации в подготовке узбекских пилотов, картингистов, инженеров, конструкторов и механиков с привлечением возможностей Университета ФИА, созданию в Узбекистане современной инфраструктуры автоспорта, реализации программ обеспечения безопасности передвижения людей и транспорта, а также проведения международных соревнований под эгидой ФИА, в первую очередь этапов Формулы-1», — сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Генеральная ассамблея ФИА, на которой 12 декабря пройдёт награждение лучших спортсменов года, проходит в Ташкенте.

В сентябре сообщалось, что представитель Узбекистана появлялся в паддоке на Гран-при Сингапура для обсуждения возможности организации этапа.