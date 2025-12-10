Чемпионская вечеринка обошлась Норрису в солидную сумму

Новый чемпион мира Формулы 1 Ландо Норрис отпраздновал победу по полной. За вечеринку в одном из престижных заведений Абу-Даби британский гонщик выложил свыше 100 тысяч долларов.

© autosport.com.ru

Как сообщает The Sun, празднование прошло в ресторане Pearls & Caviar («Жемчужины с Икрой») в пятизвездочном отеле «Шангри-Ла». Для понимания, депозит за один столик в этом ресторане стоит от $26 600 (2 млн рублей).

Семья и друзья нового чемпиона мира Ф1 пришли в ресторан в 21 час, то есть через несколько часов после финиша гонки. Однако сам виновник торжества присоединился к празднованию лишь в час ночи воскресенья — настолько плотной была его программа интервью и промо-мероприятий после завоевания чемпионского титула.

«Они оторвались по полной. Ландо даже спел на сцене, он был на седьмом небе от счастья. Празднование продолжалось до шести утра. К концу вечеринки сумма в чеке достигла $133 000 (10,2 млн рублей — прим. AUTOSPORT.com.ru)», — рассказал источник.

Несмотря на бурное празднование, уже утром во вторник Норрис вернулся за руль. Он принял участие в постсезонных тестах на Яс-Марине, проехав в особом золотом шлеме.