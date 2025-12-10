Перес стал глобальным амбассадором Tommy Hilfiger

Компания Tommy Hilfiger сообщила о сделке с Серхио Пересом, который будет пилотом «Кадиллака» в «Формуле-1» с 2026 года.

© Sports.ru

Мексиканский гонщик объявлен глобальным амбассадором бренда одежды.

Американская фирма много лет сотрудничала с «Мерседесом». С 2026 года Tommy Hilfiger станет официальным партнером «Кадиллака» в «Ф-1».

