Новый чемпион «Формулы-1» рассказал о праздновании титула водкой

Новый чемпион «Формулы-1» Ландо Норрис, представляющий команду McLaren, рассказал о праздновании титула водкой. Его слова приводит The Sun.

«Тусовка была потрясающей. Я был со всеми наиболее значимыми людьми в моей жизни. Если праздновать исполнение мечты, то водкой. С Red Bull? Точно нет?» — заявил Норрис.

26-летний пилот признался, что празднование после Гран-при Абу-Даби длилось до утра, а завершилось в местном McDonald's.

Отмечается, что на вечеринке в честь победы Норриса присутствовал гонщик Ferrari Чарльз Леклер. При этом другой пилот McLaren Оскар Пиастри и представляющий Red Bull Макс Ферстаппен, до последней гонки боровшиеся с Норрисом за титул, на празднование не пришли.

Норрис стал новым чемпионом «Формулы-1» 7 декабря. В гонке на Гран-при Абу-Даби британец финишировал третьим, что позволило ему завоевать титул. Норрис набрал 423 очка за сезон. У ставшего вторым Ферстаппена 421 очко, у расположившегося на третьем месте Пиастри — 410.