Экс-менеджер Шумахера стал жертвой ограбления

Бывший менеджер Михаэля Шумахера Вилли Вебер пережил нападение в собственном доме: вечером во вторник 83-летний немец стал жертвой вооружённого ограбления, в ходе которого преступники связали его и двоих находившихся в доме человек. Инцидент произошёл в одном из закрытых элитных районов Штутгарта, сообщает Stuttgarter Zeitung.

По данным издания, в доме вместе с Вебером находились его жена и домработница. Трое грабителей в балаклавах проникли в виллу, связали всех присутствующих и вскрыли несколько сейфов, принадлежавших бывшему менеджеру семикратного чемпиона мира. Полиция уточняет, что преступники похитили ювелирные изделия и наличные на сумму в несколько сотен тысяч евро и скрылись, не будучи обнаруженными.

По информации Bild, прошёл почти час до того момента, когда одному из троих удалось освободиться и вызвать полицию. Следственные действия продолжаются.

Сам Вебер рассказал:

«У меня фингал под глазом, здесь детективы, разговаривают со мной. Я чувствую себя ужасно. Я в полном шоке».

Вилли Вебер — ключевая фигура в карьере Михаэля Шумахера: он познакомился с будущим чемпионом ещё в 1980-х, помог ему пройти путь от картинга и младших серий до Формулы 1 и сопровождал на протяжении всей его карьеры.