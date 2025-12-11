Руководитель Mercedes объяснил, почему не считает свою команду фаворитом

«Мы не слушаем сплетни». Mercedes – о статусе фаворитов перед сезоном-2026
Команду Mercedes уже сейчас называют одним из главных претендентов на успех в сезоне 2026 года – задолго до того, как машины впервые выйдут на трассу. Однако в Брэкли не спешат разделять этот оптимизм и подчёркивают, что любые разговоры о фаворитах в условиях радикальных технических изменений бессодержательны.
Со следующего года в Формуле 1 вступают в силу новые правила, затрагивающие аэродинамику и силовые установки. Подобный масштаб изменений ранее уже однажды сыграл на руку Mercedes – в 2014-м команда успешно вошла в эру гибридных V6 и затем завоевала восемь подряд Кубков конструкторов и семь титулов в личном зачёте.
Руководитель Mercedes Тото Вольф в интервью подкасту Beyond The Grid дал понять: в Брэкли не питают иллюзий.
«Никогда нельзя быть уверенными, – сказал Вольф, отвечая на вопрос о том, как он реагирует на ярлык фаворита. – Мы люди, которые видят стакан наполовину пустым, а не наполовину полным. Всё начинается с врага в доме. McLaren была лучше нас в этом году с нашей же силовой установкой, так что даже если бы мотор оказался превосходным – а мы не считаем это само собой разумеющимся – вам всё равно нужно обыграть Williams, McLaren и Alpine. Фактически у некоторых команд было больше времени на развитие в аэродинамической трубе, потому что они заняли невысокие места в Кубке конструкторов. Кто-то может привезти инновации, которые мы пока не заметили и так далее. Так что нельзя воспринимать что-то как данность, даже если силовая установка Mercedes окажется сильнейшей. Кроме того, эти слухи всегда опасны: ведь кто-то в другой команде, у другого поставщика моторов или топлива подумает: «Ну ладно, мы позиционируем вас фаворитами, но мы идём». Именно поэтому мы не поддаёмся никаким сплетням, которые обсуждают в парикмахерской».
