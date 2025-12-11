Руководитель Mercedes объяснил, почему не считает свою команду фаворитом

Команду Mercedes уже сейчас называют одним из главных претендентов на успех в сезоне 2026 года – задолго до того, как машины впервые выйдут на трассу. Однако в Брэкли не спешат разделять этот оптимизм и подчёркивают, что любые разговоры о фаворитах в условиях радикальных технических изменений бессодержательны.

Со следующего года в Формуле 1 вступают в силу новые правила, затрагивающие аэродинамику и силовые установки. Подобный масштаб изменений ранее уже однажды сыграл на руку Mercedes – в 2014-м команда успешно вошла в эру гибридных V6 и затем завоевала восемь подряд Кубков конструкторов и семь титулов в личном зачёте.

Руководитель Mercedes Тото Вольф в интервью подкасту Beyond The Grid дал понять: в Брэкли не питают иллюзий.