Вольфф попытался объяснить уход Хэмилтона из Mercedes

Тото Вольфф об уходе Хэмилтона из «Мерседеса»: «Спустя 12 лет мы стали раздражать друг друга»
Руководитель «Мерседеса» рассказал, как воспринял решение Льюиса Хэмилтона об уходе из команды.
В начале 2024-го стало известно, что семикратный чемпион покинет коллектив из Бракли. В сезоне-2025 он присоединился к «Феррари».
«Это как будто вы живете в одном доме с женой или партнершей, зная, что через год вы разведетесь. В целом я люблю изменения – мне нравятся возникающие при этом вызовы и возможности. Когда Льюис объявил об уходе, я тут же начал думать: «Что же я теперь буду делать? Надо поразмыслить». Думаю, спустя 12 лет (Хэмилтон перешел в «Мерседес» в 2013-м – Спортс’’) мы стали раздражать друг друга. У меня в планах уже был этот молодой парнишка [Кими Антонелли]», – отметил Вольфф.