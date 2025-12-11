Чемпион "Ф-1" номинирован на престижную премию

Новый чемпион мира Формулы 1 Ландо Норрис был объявлен одним из шести номинантов на премию BBC «Спортсмен года – 2025».

© autosport.com.ru

Британец выиграл борьбу за титул у четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена и своего напарника Оскара Пиастри в последней гонке сезона.

Эта престижная британская премия была учреждена в 1954 году, и в прошлом её дважды получали Льюис Хэмилтон, Деймон Хилл и Найджел Мэнселл и единожды Джеки Стюарт и Стирлинг Мосс.

Голосование пройдёт во время церемонии награждения в Сэлфорде, которая запланирована на четверг, 18 декабря.

Помимо Норриса в число номинантов вошли игрок в дартс Люк Литтлер, гольфист Рори Макилрой, футболистки сборной Англии Ханна Хэмптон и Хлоя Кемп, а также игрок в регби Элли Килданн. В настоящее время букмекеры отдают предпочтение Макилрою, но Норрис не сильно отстаёт и занимает второе место.

Норрис финишировал на Гран При Абу-Даби на третьем месте и опередил Макса Ферстаппена в личном зачёте всего на два очка.