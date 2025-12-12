Цунода позавидовал работе Ферстаппена с командой

Бывший основной пилот Red Bull Racing Юки Цунода признался, что восхищён гоночным инженером Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе.

«Честно говоря, Джанпьеро — один из самых впечатляющих инженеров, с которыми я когда-либо работал. Его идеи невероятны. Он также следил за моим шасси, но когда Макс испытывает трудности, приоритет должен быть на его стороне. Моя команда инженеров очень компетентна, но просто менее опытна, поэтому иногда нам требовалась помощь. Я просто не всегда мог об этом попросить. Я слушал, как Джанпьеро и Макс общались во время первой тренировки, и это совсем другой уровень. Вы слышите, как эффективно всё работает. Я хотел добиться такого уровня коммуникации. Если вам нужно сначала уточнить что-то у кого-то другого, вы автоматически отстаёте на шаг», — сказал Цунода.

В 2026 году японец станет резервистом Red Bull Racing, а его место займёт Исак Хаджар из Racing Bulls.