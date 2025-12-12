Экс-гонщик объяснил, почему Пиастри не стоит уходить из McLaren

Джонни Херберт: Пиастри хочет уйти из McLaren, но ему не стоит этого делать
Бывший гонщик Формулы 1 Джонни Херберт посоветовал Оскару Пиастри не торопиться с уходом из McLaren, несмотря на разочарование концовкой сезона-2025, завершившегося для австралийца лишь третьим местом в личном зачёте.
В своем третьем полноценном сезоне в Формуле 1 Пиастри лидировал в чемпионате на протяжении 15 из 24 гонок, однако осенний спад позволил Ландо Норрису перехватить инициативу и оформить титул в Абу-Даби. Макс Ферстаппен, в свою очередь, опередил Пиастри в борьбе за второе место.
«У Оскара есть все задатки, чтобы стать чемпионом мира. Были гонки, в которых он не боролся за лидерство и пропадал из виду. Если бы у него была та психологическая устойчивость, о которой все говорят, это бы не сыграло роли. Он был в машине, которая могла приносить победы в гонках. Это знак, и я уверен, что Марк Уэббер это понимает, что ему нужно сделать так, чтобы это не повторилось. В данный момент я вижу, что Оскар хочет уйти из McLaren. При нынешнем положении дел он может быть настолько разочарован, что захочет искать другие варианты. Но зачем уходить из команды, которая действительно может давать тебе машину для победы в чемпионате? Если он перейдёт, например, в Ferrari, нет никакой гарантии, что у него будет шанс стать чемпионом мира. Если он перейдёт в Mercedes, тоже нет никакой гарантии. На данный момент McLaren и, возможно, Red Bull – это единственные команды, в которых вы, вероятно, сможете выиграть чемпионат мира, но в одной из них на месте пилота Макс. Захочет ли он оказаться в такой среде? На том ли он этапе своей карьеры, когда ему нужно идти на такой рискованный шаг?».
