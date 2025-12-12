Экс-гонщик объяснил, почему Пиастри не стоит уходить из McLaren

Бывший гонщик Формулы 1 Джонни Херберт посоветовал Оскару Пиастри не торопиться с уходом из McLaren, несмотря на разочарование концовкой сезона-2025, завершившегося для австралийца лишь третьим местом в личном зачёте.

В своем третьем полноценном сезоне в Формуле 1 Пиастри лидировал в чемпионате на протяжении 15 из 24 гонок, однако осенний спад позволил Ландо Норрису перехватить инициативу и оформить титул в Абу-Даби. Макс Ферстаппен, в свою очередь, опередил Пиастри в борьбе за второе место.