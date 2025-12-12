Марко рассказал о разговоре с Ферстаппеном после увольнения из Red Bull

Бывший советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о своей беседе с 28-летним гонщиком, четырёхкратным чемпионом серии Максом Ферстаппеном после того, как узнал о своём увольнении из австрийского коллектива.

«Это был необычный разговор. В нём чувствовалась определённая тоска. Он сказал, что никогда не думал, что добьётся такого успеха. Всему приходит конец, и я пожелал ему всего наилучшего в будущем. И он сказал, что мы обязательно где-нибудь встретимся», — приводит слова Марко ORF.

Марко сотрудничал с «Ред Булл» с 1999 года. В 2005-м, когда австрийцы пришли в Формулу-1, стал советником по автоспорту и отвечал за работу с молодыми пилотами.